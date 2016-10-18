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18.10.2016 - 12:25 | | AA

FIFA'dan Rusya'daki statlarda konser yasağı

FIFA, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda konser verilmesini yasakladı.

FIFA'dan Rusya'daki statlarda konser yasağı
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FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası'nda karşılaşmaların oynanacağı statlarda, maç gününden 2 ay önce konser verilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, sahaların zarar gördüğü ve zeminin kalitesinin bozulduğu için böyle bir uygulamaya gidildiği belirtildi.

Fransa Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Marsilya'nın Veledrome Stadı'nda Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan maçta, karşılaşmadan birkaç gün önce statta konser verildiği için zeminin bozuk olduğunu söylemiş, şikayette bulunmuştu.

Rusya'nın 11 farklı şehrinde oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran 2018'de Moskova'daki Lujniki Stadı'nda yapılacak maçla başlayacak ve 15 Temmuz'da sona erecek.

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