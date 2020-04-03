FIFA'nÄ±n koronavirüs çalÄ±ÅŸma grubu ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±
FIFA'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n futbola etkilerini deÄŸerlendirmek Ã¼zere kurduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma grubu, video konferans yÃ¶ntemiyle ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡alÄ±ÅŸma grubu, hazirandaki bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± maÃ§larÄ±n ertelenmesini tavsiye etti.Â
FIFA'nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n futbola etkilerini deÄŸerlendirmek Ã¼zere kurduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸma grubu, hazirandaki bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± maÃ§larÄ±n ertelenmesini tavsiye etti.Â
FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸma grubunun video konferans yÃ¶ntemiyle ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ifade edildi.Â
Grubun, haziran ayÄ±nda oynanacak bÃ¼tÃ¼n uluslararasÄ± maÃ§larÄ±n ertelenmesi yÃ¶nÃ¼nde FIFA Konseyi'ne Ã¶neri sunduÄŸu kaydedildi.Â
2022 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Elemeleri fikstÃ¼rÃ¼nÃ¼n yeniden belirlenebilmesi iÃ§in federasyonlarla ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lmasÄ±nÄ±n tavsiye edildiÄŸi belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, "FIFA, herhangi bir karar alma sÃ¼recinde birinci Ã¶nceliÄŸin insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu yinelemektedir." denildi.
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