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19.03.2020 - 14:24 | | İSTANBUL (İHA)

FIFPro'dan Türkiye liglerinin ertelenmesi talebi

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Türkiye Futbol Federasyonu'na maçların ertelenmesiyle ilgili talepte bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'de bulunan yabancı futbolcuların bu durum nedeniyle kendileriyle iletişime geçtiği ifade edildi.

FIFPro'dan Türkiye liglerinin ertelenmesi talebi

FIFPro, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, korona virüs salgınından dolayı Türkiye'de futbol maçlarının ertelenmemesiyle ilgili olarak bildiri yayımladı.

Yapılan açıklamada, FIFPro'nun korona virüs nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na liglerin ertelenmesi ve antrenmanların durdurulmasıyla ilgili olarak talepte bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Süper Lig'de yer alan yabancı futbolcuların bu durumdan rahatsızlık oldukları için kendileriyle iletişime geçtikleri belirtildi.
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanları ile korona virüs konusunda alınabilecek ilave tedbirleri görüşmek üzere toplantı halinde.

FIFProdan Türkiye liglerinin ertelenmesi talebi

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