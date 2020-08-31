31.08.2020 - 07:00 |
Filede kupa günü
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak
Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Dört grupta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu (Burhan Felek-İstanbul): 15.30 İstanbul BŞB-İnegöl Bld., 18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, B Grubu (Cengiz Göllü-Bursa): 16.00 Arkas-Afyon Bld., 18.30 Bursa BŞB-Bld. Plevne, C Grubu (Başkent-Ankara): 16.30 Galatasaray-Haliliye Bld., 18.30 Halkbank-Sorgun Bld., D Grubu (Başkent-Ankara): 11.30 Ziraat Bankkart-Arhavi, 14.00 Spor Toto-Solhan.