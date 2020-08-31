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31.08.2020 - 07:00 |

Filede kupa günü

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak

Filede kupa günü
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Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Dört grupta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu (Burhan Felek-İstanbul): 15.30 İstanbul BŞB-İnegöl Bld., 18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma, B Grubu (Cengiz Göllü-Bursa): 16.00 Arkas-Afyon Bld., 18.30 Bursa BŞB-Bld. Plevne, C Grubu (Başkent-Ankara): 16.30 Galatasaray-Haliliye Bld., 18.30 Halkbank-Sorgun Bld., D Grubu (Başkent-Ankara): 11.30 Ziraat Bankkart-Arhavi, 14.00 Spor Toto-Solhan.

Filede kupa günü

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