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HaberlerFenerbahçe Haberleri Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
24.08.2020 - 16:15 | | İSTANBUL (İHA)

Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'de yeni transferler Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti.

Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçe'nin yeni transferleri Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrollerinden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncuların kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Filip Novak ve Sinan Gümüş sağlık kontrolünden geçti

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