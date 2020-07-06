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06.07.2020 - 12:07 | | İHA

Filip Novak'ın en gollü sezonu

Trabzonspor'a geldiği Ocak 2018'den bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan savunma oyuncusu olan Filip Novak, kariyerinin en gollü sezonunu yaşıyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 30. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavilileri, İstanbul deplasmanında karşısında 2-1 öne geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018'den itibaren Süper Lig (13), Ziraat Türkiye Kupası (3) ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 17 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza atmış durumda.
2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 97 resmi maçta 16 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında ise 5 sezonda toplamda 139 maçta 16 gol attı.

Filip Novakın en gollü sezonu

2018 yılının ocak ayından itibaren başarısı için ter döktüğü Trabzonspor'da ise 84 resmi maçta rakip ağlara 17 gol bırakan Novak, kulüp kariyerinde bordo-mavili formayla en formda günlerini yaşıyor.

Bu sezon 8 gol attı

Trabzonspor'un golcü savunma oyuncusu Filip Novak, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 8 gole imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray kalelerini boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilere 3, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Galatasaray'a karşı 1'er gol kaydetti. Novak, Avrupa'da da Sparta Prag ağalarını sarstı. Çek oyuncu, geçtiğimiz sezon 7, Trabzonspor'a transfer olduğu ilk dönemde ise 3 gol atmıştı.

Filip Novakın en gollü sezonu

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