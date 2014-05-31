Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Finke: Mesut'u seçerdim
31.05.2014 - 16:39 |

Finke: Mesut'u seçerdim

“Alman Milli Takımı’ndan kendi ekibinize bir oyuncu alma şansınız olsaydı, hangi ismi seçerdiniz?” sorusuna Kamerun hocası Finke tanıdık bir isimle yanıt verdi.

Finke: Mesut'u seçerdim
ABONE OL

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Volker Finke, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in favori oyuncuları arasında yer aldığını söyledi. Fenerbahçeli Webo, Galatasaray’dan Dany ve Chedjou’nun hocası olan 66 yaşındaki çalıştırıcı, Dünya Kupası’na katılacak olan takımının durumu ve diğer ekiplerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Futbol Federasyonu’nun internet sitesine bir röportaj veren Finke, kendisine yöneltilen “Eğer şu anki Alman milli takımından, kendi takımınıza bir oyuncu alma fırsatınız olsaydı, bu hangi isim olurdu?” sorusuna, “Mesut Özil ya da Tomas Müller’i seçerdim. Tekniği iyi ve pas becerisi olan bu isimler işimize çok yarardı” şeklinde cevap verdi.

Galatasaraylı Aurelien Chedjou’nun durumuna da değinen Alman teknik adam, sarı-kırmızılı takımla önemli deneyimler edinen oyuncusunun Dünya Kupası’nda savunmada güvendiği isimlerden bir tanesi olduğunu da dile getirdi.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber