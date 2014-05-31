Finke: Mesut'u seçerdim

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Volker Finke, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in favori oyuncuları arasında yer aldığını söyledi. Fenerbahçeli Webo, Galatasaray’dan Dany ve Chedjou’nun hocası olan 66 yaşındaki çalıştırıcı, Dünya Kupası’na katılacak olan takımının durumu ve diğer ekiplerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Futbol Federasyonu’nun internet sitesine bir röportaj veren Finke, kendisine yöneltilen “Eğer şu anki Alman milli takımından, kendi takımınıza bir oyuncu alma fırsatınız olsaydı, bu hangi isim olurdu?” sorusuna, “Mesut Özil ya da Tomas Müller’i seçerdim. Tekniği iyi ve pas becerisi olan bu isimler işimize çok yarardı” şeklinde cevap verdi.

Galatasaraylı Aurelien Chedjou’nun durumuna da değinen Alman teknik adam, sarı-kırmızılı takımla önemli deneyimler edinen oyuncusunun Dünya Kupası’nda savunmada güvendiği isimlerden bir tanesi olduğunu da dile getirdi.