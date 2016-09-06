Finlandiya - Kosova: 1-1

FIFA tarafından mayıs ayında üyeliği kabul edilen ve tarihinde ilk kez resmi maça çıkan Kosova Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda deplasmanda Finlandiya ile 1-1 berabere kalarak, tarihi bir puan aldı.

Finlandiya'nın Turku kentindeki Veritas Stadı'nda oynanan maçta, Finlandiya 18. dakikada Paulus Arajuuri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda toparlanan Kosova, 60. dakikada penaltıdan Valon Berisha'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla, Kosova ilk puanını alırken, Valon Berisha tarihi bir gole imza atmış oldu. Elin Alushi ise Kosova'nın ilk sarı kart gören futbolcusu oldu.

Kosova'da teknik direktör Albert Bunjaku, futbolcular Samir Ujkani, Fanol Perdedaj, Alban Pnishi, Enis Alushi, Milot Rashica, Albert Bunjaku, Amir Rrahmani, Valon Berisha, Leart Paqarada, Hekuran Kryeziu, Bernard Berisha, Bersant Celina, Besar Halimi ve Alban Meha ilk resmi maçta yer alarak tarihe geçti.

Kosova, ikinci maçını 6 Ekim'de ev sahibi olarak Hırvatistan karşısında oynayacak.