Finlandiya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Finlandiya'nın 24 Mart Cuma günü 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı karşılaşma öncesi aday kadrosu açıklandı. Finlandiya 20 Mart Pazartesi günü 20.20'de Antalya'ya gelecek. Finlandiya A Milli Takımı Teknik Direktörü Markku Kanerva ile kadrodan bir oyuncunun katılacağı maç öncesi basın toplantısı, 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 16.30'da Antalya Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu basın toplantısının ardından Finlandiya A Milli Takımı, Antalya Stadyumu'nda saat 17.00'de antrenman yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Markku Kanerva yönetimindeki Finlandiya Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt), Jesse Joronen (Fulham), Anssi Jaakkola (Reading)

Defans oyuncuları: Kari Arkivuo (Hcken), Niklas Moisander (Werder Bremen), Sauli Visnen (AIK), Joona Toivio (Molde), Jere Uronen (Genk), Paulus Arajuuri (Brndby), Jukka Raitala (Columbus Crew), Janne Saksela (Sparta Rotterdam)

Orta saha oyuncuları: Juha Pirinen (HJK Helsinki), Markus Halsti (Midtjylland), Rasmus Schüller (Minnesota United), Robin Lod (Panathinaikos), Sakari Mattila (SnderjyskE), Perparim Hetemaj (Chievo Verona), Alexander Ring (New York City), Petteri Forsell (Miedz Legnica)

Forvet oyuncuları: Joel Pohjanpalo (Bayer 04 Leverkusen), Teemu Pukki (Brndby), Eero Markkanen (AIK Solna)



