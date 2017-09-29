Finlandiya'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Hırvatistan ve 9 Ekim Pazartesi günü ise sahasında Türkiye ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosunun belirlendiği bildirildi.

Geride kalan 8 maçta 7 puan toplayabilen Finlandiya'nın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Teknik direktör Markku Kanerva tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: Lukas Hradecky (Eintracht Frankfurt), Jesse Joronen (Horsens), Anssi Jaakkola (Reading)

Defans: Niklas Moisander (Werder Bremen), Joona Toivio (Molde), Paulus Arajuuri (Brondby), Juhani Ojala (Hacken), Sauli Vaisanen (SPAL), Juha Pirinen (HJK Helsinki), Albin Granlund (Mariehamn)

Orta saha: Kasper Hamalainen (Legia Varşova), Tim Sparv (Midtjylland), Perparim Hatemaj (Chievo), Rasmus Schüller (HJK Helsinki), Robin Lod (Panathinaikos), Thomas Lam (Twente), Simon Skrabb (Norrköping), Glen Kamara (Dundee), Pyry Soiri (Shakhtyor Soligorsk), Jasse Tuominen (BATE Borisov)

Forvet: Teemu Pukki (Brondby), Joel Pohjanpalo (Bayer Leverkusen), Eero Markkanen (Dinamo Dresden)