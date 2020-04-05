05.04.2020 - 20:55 | | AA
Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi
Fiorentina'da koronavirÃ¼se yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±.Â
Ä°talya 1. Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Fiorentina'da yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone'nin son testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son gÃ¼nlerde yapÄ±lan testlerin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, zor bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸini vurgulanarak, doktor, hemÅŸire ve hastane Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r edildi.
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