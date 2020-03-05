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05.03.2020 - 16:28 |

Fiorentina'da ilk hedef Marcao

Fiorentina gelecek sezon yeniden yapılanmaya gidecek. Mor Menekşeler, defans hattına yapacağı transfer için çalışmalara başladı. Listeni ilk sırasında Marcao var...

Fiorentina'da ilk hedef Marcao
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina gelecek sezon yapacağı transferlerin çalışmalarına şimdiden başladı. Mor Menekşeler, savunma hattı için listenin ilk sırasına Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu yazdı. 

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Marcao'yu Galatasaray'dan almak Fiorentina için çok kolay olmayacak. Galatasaray geçtiğimiz yıl 4 milyon euro bonservis bedeli ile Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao için en az 15 milyon euro talep ediyor. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla eleştirilen Marcao için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Marcao, Galatasaray formasıyla bu yıl 3 karşılaşmaya çıktı. 

Fiorentina, Marcao transferinden sonuç alamazsa Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Walter Kannemann'a yönelecek.

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