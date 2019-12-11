Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Fırat Aydınus: Bana çarptığını hissetmedim
11.12.2019 - 08:46 | | SABAH

Fırat Aydınus: Bana çarptığını hissetmedim

Fırat Aydınus'un Göztepe maçındaki 'kural hatası' için sunduğu savunmaya ulaşıldı. Trabzonspor'un yaptığı başvuru sonrası MHK tarafından sorguya alınan Aydınus, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim" dedi

Fırat Aydınus: Bana çarptığını hissetmedim
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu. Aydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap verilmedi. 

KURAL HATASI OLMAYACAK MI?

Aydınus kurula verdiği savunmada, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim. Bu nedenle oyunu durdurmadım" ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyonun kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlanabileceği öğrenildi. Değişen kurallara göre, 'top hakeme çarpıp gol olursa, gol geçerli sayılmayacak ve hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse hakem atışıyla oyun başlayacak'.

2 Kasım'da oynanan Trabzonspor- Göztepe maçında İzmir ekibinin Jerome ile bulduğu gol öncesi top, hakem Fırat Aydınus'a temas ediyor. Tehlikeli atak başladığı için oyunu hakem atışıyla devam ettirmesi gereken Aydınus, bu kuralı uygulamıyor.

Fırat Aydınus: Bana çarptığını hissetmedim

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu
  2. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  3. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  4. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  5. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber