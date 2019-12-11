Fırat Aydınus: Bana çarptığını hissetmedim

Trabzonspor Kulübü, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçta Jerome'un golü öncesi Soner'in verdiği pasta topun hakem Fırat Aydınus'a çarptığı pozisyon ile alakalı kural hatası itirazında bulunmuştu. Aydınus'un birçok kararından da rahatsız olan bordo-mavili yöneticilerin, 6 Kasım'da yaptığı başvuruya henüz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan cevap verilmedi.

KURAL HATASI OLMAYACAK MI?

Aydınus kurula verdiği savunmada, "Jerome'un golü öncesi yaşanan pozisyonda topun bana çarptığını görmedim ve hissetmedim. Bu nedenle oyunu durdurmadım" ifadesini kullandı. Bu savunma nedeniyle pozisyonun kural hatası değil hakem hatası olarak yorumlanabileceği öğrenildi. Değişen kurallara göre, 'top hakeme çarpıp gol olursa, gol geçerli sayılmayacak ve hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse hakem atışıyla oyun başlayacak'.

2 Kasım'da oynanan Trabzonspor- Göztepe maçında İzmir ekibinin Jerome ile bulduğu gol öncesi top, hakem Fırat Aydınus'a temas ediyor. Tehlikeli atak başladığı için oyunu hakem atışıyla devam ettirmesi gereken Aydınus, bu kuralı uygulamıyor.