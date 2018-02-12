Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!
12.02.2018 - 09:48 |

Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten Fırat Aydınus, uzatma dakikalarında yardımcısı ile tartıştı.

Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!
ABONE OL

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakem ile tartışma yaşadı.

Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi

Maçın 90. dakikasında yardımcı hakeme 4 dakika uzatma işaret eden Fırat Aydınus, tabelanın 6 dakika göstermesi ile adeta sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.

Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. (Skor)

Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
  2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
  3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
  4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
  5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Sıradaki Haber