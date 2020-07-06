Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri 'Fırtına bitti demeden bitmez'
06.07.2020 - 11:19 | | DHA

'Fırtına bitti demeden bitmez'

Trabzonspor'un Galatasaray'ı İstanbul'da 3-1 yenerek Başakşehir'i takibi sürdürmesi yerel gazetelerde yankı uyandırdı.

'Fırtına bitti demeden bitmez'
ABONE OL

Yerel gazeteler, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından, ‘biz bitti demeden bitmez’ yorumlarını yaptı.

Fırtına bitti demeden bitmez

Karadeniz gazetesi, “Adımız Trabzon namımız Fırtına, biz bitti demeden bitmez”, Taka gazetesi, “Fırtına bitti demeden bitmez”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Bu fırtına bitmez!”, “Deplasmanda Galatasaray’ı net skorla 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, Başakşehir’in arkasına dayandı!”, Günebakış gazetesi, “Biz bitti demeden bitmez”, “Şampiyonlukta sonuna kadar VAR’ız”, Karadeniz’de Sonnokta gazetesi, “Şampiyonluk yürüyüşü”, “Galatasaray’ı İstanbul’da deviren Trabzonspor, mutlu sona kararlı adımlarla ilerliyor” başlıklarını kullandı.

YENİLMEZLİK VE DIŞ SAHA SERİSİNDE REKORA KOŞUYOR

Trabzonspor, Galatasaray galibiyetiyle birlikte bu sezon hem dış saha hem de üst üste yenilmeme rekorlarına imza attı. 28 maç ile 1983-84 sezonunda tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaşan ve bu tarihten sonra 2010-11 sezonunda elde ettiği üst üste 15 maçlık yenilmezlik serisini bu sezon bitime 4 hafta kala yakalayan bordo-mavililer, Çarşamba günü oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından da yenilgisiz ayrılması durumunda bu sezon yenilmezlik serisini 16’ya çıkaracak ve 1983-84 sezonundaki 28 maçlık seri ile 1978-79 sezonundaki 25 maçlık yenilmezlik serisinin ardından tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisine ulaşacak. Galatasaray galibiyetiyle ayrıca bu sezon deplasmandaki yenilmezlik serisini 12’ye çıkaran Trabzonspor, Yukatel Denizlispor ve Kayserispor deplasmanlarında da kaybetmemesi durumunda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte 14 maçla tarihinin en uzun serisine imza atacak.

SOSA KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Trabzonspor’un deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Galatasaray karşılaşmasında attığı golle bu sezon ligdeki 7’nci golünü kaydeden kaptan Jose Sosa, kariyerinde Beşiktaş forması ile en fazla gol sevinci yaşadığı 2015-16 sezonundaki sayısını yakaladı. Söz konusu sezonda 7 gol kaydeden ve bu sezon 30’uncu haftada bu sayıya ulaşan Sosa, kalan haftalarda bir gol daha bulması durumunda kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak. Kaptan Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla lig, Avrupa ve kupada toplam 35 maçta 9 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından spor yazarlarının görüşleri
Yusuf Yazıcı'dan mini futbol şov...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 'Fırtına bitti demeden bitmez'
    'Fırtına bitti demeden bitmez'
  2. Sivasspor'un galibiyet hasreti
    Sivasspor'un galibiyet hasreti
  3. Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti
    Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti
  4. Guardiola mağlubiyetlere anlam veremiyor
    Guardiola mağlubiyetlere anlam veremiyor
  5. Son dakika haberler - Göztepe'de Serdar Gürler'in dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi
    Son dakika haberler - Göztepe'de Serdar Gürler'in dizinde çapraz bağ yırtığı tespit edildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek

Osmanlıspor galibiyet hasretine son verdi

Osmanlıspor galibiyet hasretine son verdi

Lider Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor

Lider Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92. randevuda

Sıradaki Haber