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06.06.2020 - 00:27 | | AA

Flamengo, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı

Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Flamengo, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
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Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. 

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu. 

Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan Jesus, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

Flamengo, Jorge Jesusun sözleşmesini uzattı

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