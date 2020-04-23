Flamengo taraftarı Mariano'yu istemiyor

Galatasaraylı Mariano için ülkesi Brezilya'da anket gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli futbolcunun ismi ülkesinden bazı takımlarla anılmaya başladı.

Bu ekiplerden bir tanesi de Flamengo... Kırmızı-siyahlı takımın taraftarlarına oyuncuyu takımlarında görmek isteyip istemedikleri soruldu.

958 oy kullanılan ankette taraftarların yaklaşık yarı yarıya bölünmeleri sonucu ortaya çıktı. 482 kişi (50.31% ) hayır derken, 476 taraftar (%49.69) oyuncuyu istediğini belirtti.

Brezilyalı futbolcu için Coluna do Fla'da yapılan anket çalışmasında Flamengo taraftarının az bir farkla da olsa olumsuz görüş beyan etmesi dikkat çekti.