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11.01.2018 - 16:04 |

Flamengo, Vagner Love ile maaş konusunda anlaştı!

Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love'un, Brezilya'ya geri dönmek istediği ve Flamengo ile anlaştığı, menajerinin Akdeniz ekibiyle ayrılık opsiyonunu masaya yatırdığı kaydedildi.

Flamengo, Vagner Love ile maaş konusunda anlaştı!
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Alanyaspor'da henüz kampa katılmayan Vagner Love için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.

Brezilya basınının önde gelen kuruluşlarından Globo'nun haberine göre, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, Vagner Love ile maaş konusunda anlaşmaya vardı.

Vagner Love'un menajerlerinin Alanyaspor ile yaptığı görüşmelerde ayrılığı masaya yatıracağı, bu teklifleri kabul olmazsa ise kiralık opsiyonunu devreye sokacağı belirtildi.

Vagner Love'un Alanyaspor'dan 2 aydır maaş alamadığı da vurgulanırken, tecrübeli golcünün Brezilya'da idmanlarına devam ettiği kaydedildi.

HİKMET KARAMAN: "BEN TEKLİF DUYMADIM"

Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Vagner Love ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Vagner Love için gelen bir teklif ben duymadım. Bizim hedefimiz kadroyu korumak." ifadelerini kullanmıştı.

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