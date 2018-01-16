Flamengo, Vagner Love'dan vazgeçmiyor!

Flamengo Avukatı Diogo Souza sosyal medya hesabından Vagner Love ile olan bir resmini paylaştı. Souza Vagner Love ikna etmek için her yolu denediklerini ama Alanyaspor Kulübü'nün buna yanaşmadıklarını belirtti.

Souza, "Alanyaspor Kulübü oyuncunun iki aylık maaşını ödemediğini ve oyuncunun da Brezilya'ya geri dönme isteği olduğunu biliyoruz" dedi.

Daha önce Brezilya basınına konuşan Vagner Love ise, “Kulüpler anlaşırsa Flamengo’ya dönerim” ifadelerini kullanmıştı.

Alanyaspor Kulübü'nün Vagner Love ile olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor.

Bu sezon toplam 16 maça çıkan oyuncu 11 gol attı 3'te asist yaptı. (Ajansspor)