Flamengo’nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta

Dünyanın önde gelen spor içerikleri yayıncısı beIN SPORTS, Brezilya’nın köklü kulüplerinden Flamengo'nun 2019 CONMEBOL Libertadores Kupası’nda zafere uzanan yolculuğunu, altı bölümden oluşan etkileyici bir belgesel ile Ağustos ayında ekranlara taşıyacak. Daha önce hiç yayınlanmamış özel görüntülerden oluşan belgesel film, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya Pasifik, Fransa, Türkiye ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere 43 ülkeye ve 5 kıtaya yayılmış beIN’in uluslararası ağı sayesinde Türkçe dahil 5 dilde tüm dünyadaki futbolseverlerle buluşacak.

Güney Amerika futbolunda en üst merci olan Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun (CONMEBOL) ticari yayın haklarıyla ilgili özel danışmanı olan FC DIEZ MEDIA'nın yapımcılığını üstlendiği “A Glória Eterna – Sonsuz Zafer” isimli belgesel, Flamengo’nun 38 yıllık aradan sonra Libertadores şampiyonluğuna ulaşmasının hikayesini konu alıyor. Flamengo’nun önceki yıllarda Libertadores Kupası’ndaki 13 başarısız denemesine de değinilen ve 2019'da Lima’da oynanan müthiş final karşılaşmasıyla sona eren belgeselde takımın yıldızları, eski oyuncuları, yöneticileri ve finaldeki rakipleri River Plate’in yöneticileriyle yapılmış özel röportajlar da yer alıyor.

Güney Amerika’nın kulüpler bazındaki en prestijli kupası olan CONMEBOL Libertadores, 2019 yılında, tarihinde ilk kez tek maçlık final müsabakası ile sahibini bulmuştu. Flamengo, Lima kentinde oynanan bu finalde River Plate'i 2 golle yenerek kupayı kazanmıştı.

Maçlarını dünyaca ünlü Maracanã Stadyumu’nda oynayan Rio de Janeiro merkezli Flamengo, 1895'te kürek sporuna yönelik bir kulüp olarak kuruldu. İlk resmi futbol karşılaşmasını 1912 yılında oynayan Flamengo, günümüzde Brezilya’nın en popüler ve en değerli takımı konumunda bulunuyor. Kulüp, sadece 2019 yılında yaklaşık $939 milyon gelir elde etti.

beIN SPORTS, 2022 yılına kadar ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 24 bölgede Libertadores Kupası’nın münhasır yayın haklarına sahip. KOVİD-19 salgını nedeniyle ara verilen 2020 Libertadores karşılaşmaları, 15 Eylül'de yeniden başlayacak.