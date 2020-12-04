Flaş iddia! Barcelonalı Messi'nin yeni adresi belli oldu

RMC Sport muhabiri Daniel Riolo, Messi'nin önümüzeki sezon PSG'e transfer olacağını iddia etti.

Barcelona'da bu sezon başında yaşanan krizden dolayı takımdan ayrılma kararını revize eden Arjantinli yıldızın henüz sözleşmesini yenilemediği için sezon sonunda veda edeceği gelen haberler arasında.

Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Messi'nin sezon sonunda PSG'e transfer olacağı iddia edildi. RMC Sport Muhabiri Daniel Riolo, "Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki PSG'de forma giyecek." dedi.

NEYMAR'IN SÖZLERİ

Barcelona'dan Messi'den eski takım arkadaşı Neymar da son olarak, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız." dedi.