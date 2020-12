Flavio: "Galatasaray tehlikeli"

Hafta boyunca rakiple ilgili analizler yaptıklarını belirten Brezilyalı futbolcu “Galatasaray tehlikeli ve tecrübeli bir ekip. Trabzonspor da büyük bir takım ve böyle önemli bir maçı kazanmaya çalışacağız” dedi.

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Flavio Da Silva, dünkü antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray maçının çok önemli bir derbi olacağını belirten Brezilyalı futbolcu “Çok önemli bir derbi olacak. Kolay da bir maç olmayacak. Tehlikeli ve tecrübeli bir takım. Ancak rakibimizden daha önemlisi biz neler yapacağız. Biz de her zamanki gibi en iyimizi yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Flavio şöyle devam etti: “Hafta boyunca rakibimizin önemli yanlarını çalıştık. İçeride oynuyoruz. İçerde oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız kesinlikle. Trabzonspor büyük bir takım ve büyük takım her zaman içerde ve dışarda nerede olursa olsun kazanmaya çalışır. Biz de iç saha avantajını kullanarak, böyle önemli maçı kazanmaya çalışacağız.”



‘Defansı düzelttik’

Son 6 haftada 14 puan almalarının nedenlerini de açıklayan Flavio, “Hocamız geldiğinde ilk tespiti takımın savunmada sıkıntı yaşadığıydı. Savunma üzerine çalışmalar gerçekleştirildi, neler yapabileceğimizi anlattı. Bununla son 6 maçta çok az gol yiyen, başarılı savunma yapan takım haline geldik. Umuyorum sezon sonunda hep birlikte çok daha başarılı bir performans göstereceğiz. Ben de hoca beni nerede oynatırsa oynatsın, her an takıma katkı vermek için mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

