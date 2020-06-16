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HaberlerGalatasaray Haberleri Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"
16.06.2020 - 18:47 |

Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"

Rizespor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Florin Andone sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Florin Andone: "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım"
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Süper Lig'de Rizespor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Galatasaray'ın golcüsü Florin Andone sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Florin Andone yaptığı açıklamada, "Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Tüm destek mesajları için kalpten teşekkür ediyorum. Benim için sezon bitti. İki ağır sakatlık yaşadım. Galatasaray gibi harika bir kulübe gelirken hedeflerime ulaşamadığım için çok üzgünüm. Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım. Özür dilerim. Her şeye rağmen ayrıcalıklı Galatasaray formasını giymek harika. Dünyanın en iyi taraftarları olan Galatasaray taraftarlarına sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

 

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