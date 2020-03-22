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HaberlerGalatasaray Haberleri Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor
22.03.2020 - 18:49 |

Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, evde yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbolcular çalışmalarını evde sürdürüyor. Onlardan biri de Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone. Sarı-kırmızılıların kendilerine verdiği program dahilinde evde çalışmalarını gerçekleştiren Andone bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor

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