Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Florya çok rahatsız
22.10.2020 - 07:00 |

Florya çok rahatsız

Başkan Mustafa Cengiz’in takıma yönelik eleştirileri Florya’yı çok rahatsız etmeye başladı. Terim ve ekibinin son olarak Alanyaspor maçına yönelik sözlerin kesinlikle Cengiz tarafından söylendiğini hatta ‘az bile’ yazılmış olabileceğini düşündüğü öğrenildi. İki noktanın özellikle tepki çektiği kaydedildi. İlki; Terim’in, milli takım aralarında yeteri kadar çalışılmadığı göndermesine katılmadığı, tam tersine iki haftalık dönemin iyi geçtiğine, yeterli hazırlığın yapıldığına inandığı bildirildi.

Florya çok rahatsız
ABONE OL

NEVZAT DİNDAR

Mustafa Cengiz’in “Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele etseydik ve yenilseydik” tespiti de doğru bulunmadı. G.Saray’ın kurmayları bu yönetim zamanında Ozan Kabak’ın ilk 11’de şans bularak 11 milyon euroya satıldığının, Taylan’ın şu anda takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğinin altını çizerken, Başkan’ın bahsettiği Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz’un G.Saray seviyesi için henüz hazır olmadıklarına dikkat çekildi.

Bizi hedef gösteriyor

G.Saray’ın yıldız oyuncuların da Başkan Mustafa Cengiz’in kendilerini hedef gösteren açıklamalarına tepkili oldukları öğrenildi. Feghouli, Belhanda ve son olarak Falcao’nun rahatsızlıklarını teknik ekiple paylaştığı öğrenildi. Üç oyuncunun, “Kulübün başkanı bizi taraftarın önüne atıyor ve hedef gösteriyor. Bu durumda nasıl konsantre olabiliriz” dedikleri öğrenildi.

Florya çok rahatsız

Rıza Çalımbay: “Amacımız Villarreal maçından puan ya da puanlar almak”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Rıza Çalımbay: "İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz"
    Rıza Çalımbay: "İşimiz kolay değil ama pes etmeyeceğiz"
  2. Real Madrid-Shakhtar Donetsk: 2-3
    Real Madrid-Shakhtar Donetsk: 2-3
  3. Ümit Özat: "Kazandık ama her şey toz pembe değil"
    Ümit Özat: "Kazandık ama her şey toz pembe değil"
  4. Altınordu - Altay: 2 - 1
    Altınordu - Altay: 2 - 1
  5. "Merih Demiral 50-60 milyon eurodan ucuza gidemez"
    "Merih Demiral 50-60 milyon eurodan ucuza gidemez"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı

Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı

Remy: "İlk kez hat-trick yaptım, mutluyum"

Remy: "İlk kez hat-trick yaptım, mutluyum"

Mehmet Sepil'den yayıncı kuruluşa tepki! "Hala para almadık"

Mehmet Sepil'den yayıncı kuruluşa tepki! "Hala para almadık"

Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

Bayern Münih-Atletico Madrid:4-0

Sıradaki Haber