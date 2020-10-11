Florya'da neler oluyor? Ümit Milli maçı sonrası tepki...

Büyük tepkilere yol açtı

Galatasaray ile Ümit Milli Futbol Takımı arasında önceki gün Florya’da oynanan hazırlık maçı gündeme damgasını vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Marcao’nun, ay-yıldızlı ekipten Halil Dervişoğlu’na tokat attığı ve bu yüzden sahanın karıştığı iddiaları kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. 60. dakikada yaşanan bu olaydan sonra maçta tansiyonun arttığı ileri sürüldü.

Yağmur yüzünden oynanmadı

Karşılaşma bir süre daha devam etse de iki takım oyuncuları arasındaki gerginliğin azalmaması üzerine teknik heyetlerin devreye girmesiyle 65. dakikada maçın sonlandırıldığı haberleri geniş yankı uyandırdı. Marcao’ya öfke çığ gibi büyürken, önce Galatasaray Kulübü, ardından Halil Dervişoğlu ve Tolunay Kafkas böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, maçın yağmur nedeniyle yarıda kaldığını ifade ettiler.

Görüntüler yayınlansın

Florya’daki olaylı maçla ilgili yorumlar ve açıklamalar kafalardaki soru işaretlerini tam olarak kaldırmayınca, konunun netliğe kavuşması için sosyal medyadan hem Galatasaray Kulübü’ne hem de TFF’ye maçın görüntülerinin yayınlaması çağrısı yapıldı. Böylece konunun daha hızlı kapanacağının altı çizildi.

‘İtişmeler var’

Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkilemeyeceğini açıklamak isterim” değerlendirmesinde bulundu.

‘Tartışma yaşanmıştır’

Galatasaray Kulübü de yaptığı açıklamada, “Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır” ifadelerini kullandı.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından maçın yaklaşık 10 dakika daha devam ettiği kaydedilirken, “Maç devam etse de teknik direktörümüz Fatih Terim’in Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas’a yaptığı teklif üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması ve aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır” denildi.

Kafkas: Ufak bir gerginlik

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise yaptığı açıklamada, “Oyuncular arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Onlar ne söylüyorsa doğrudur, başka bir şey yok. Ufak bir gerginlikten sonra oyuncular barıştı ve oyun devam etti. Hava yağmurluydu ve bir sakatlık yaşanmasın diye daha sonra maçı bıraktık. Bu kararı Fatih hocayla beraber verdik. Aramızda verdiğimiz kararla maçı sonlandırdık. Önemli ve büyütülecek bir şey yok” diye konuştu.

Raporda tokat yok!

Hakem Çağdaş Altay’ın MHK’ye ulaşan raporuna göre 60. dakikada milli takım atağında verilen ofsayt kararına Halil Dervişoğlu tepki gösterek topa vurdu. Bunun üzerine Marcao müdahele etti. İki oyuncu arasındaki itişmeye diğer futbolcular müdehale etti. Hakem ise ikisine de sarı kart gösterdi. 67. dakikada yağışın artması ve zeminin bozulması üzerine Fatih Terim 4. hakeme maçın bitirilmesini, aksi takdirde iki takım adına da sakatlık yaşanabileceğini iletti. 4. hakem iki takım hocalarının anlaşması durumunda hakem Altay’ı uyaracağını söyledi. Bunun üzerine Galatasaray kulübesinde bulunan Necati Ateş ile millilerin hocası Tolunay Kafkas anlaşarak maçın bitmesini talep etti. Hakem Çağdaş Altay uzlaşma üzerine 67. dakikada maçı sonlandırdı.

Marcaolu poz

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sabah salonda kondisyon ağırlıklı bir program uygulandı. Teknik Direktör Fatih Terim’in, Marcao ile aynı karede yer aldığı fotoğraf dikkat çekti.

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