Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi arabasında ölü bulundu

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

TMZ'nin haberine göre 40 yaşında olan Harris, Pazartesi günü California'da, arabası içinde cansız halde bulundu.

Polis Harris'in ölümüyle ilgili herhangi şüpheli durumunda bulunulmadığunu ve ölüm nedeninin belli olmadığını açıkladı.

Mayweather, 2010 yılında Harris'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapse girmişti.