11.03.2020 - 17:58 |
Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi arabasında ölü bulundu
Dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın eski sevgilisi ve 3 çocuğunun annesi olan Josie Harris aracında ölü bulundu.
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
TMZ'nin haberine göre 40 yaşında olan Harris, Pazartesi günü California'da, arabası içinde cansız halde bulundu.
Polis Harris'in ölümüyle ilgili herhangi şüpheli durumunda bulunulmadığunu ve ölüm nedeninin belli olmadığını açıkladı.
Mayweather, 2010 yılında Harris'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle hapse girmişti.