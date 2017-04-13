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13.04.2017 - 10:16 |

Fofana 'Beşiktaş' dedi

Atiker Konyaspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Moryke Fofana, Lyon-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Fofana, dileğinin Beşiktaş'ın turu geçmesi olduğunu söyledi.

Fofana 'Beşiktaş' dedi
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Ntv Spor'a Lyon-Beşiktaş maçını değerlendiren Fofana şunları söyledi;

"Bu çok zor bir maç ama bana göre ortada bir maç. Avrupa maçı olması sebebiyle her iki taraf için de çok zor geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'de Beşiktaş, taraftarlarının desteğiyle avantajlı olacaktır ancak Fransa'da çok zor bir maç oynayacaklar. Futbolun doğası bu ama umarım sürpriz olmaz ve Beşiktaş maçı kazanır. Lyon'un tekniği yüksek, kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş eminim ki bunlara dikkat edecektir. Daha önce de iyi skorlar almasını bildiler ve bunun avantajını da kullancaklardır. Her maç kendi içinde değerlendirilmelidir. Bazen taktiği yaparsınız ama şansınız yaver gitmez. Futbol bu izleyip görmemiz gerekir. Türkiye'deki taraftar desteği Fransa'dakinden farklı. Türkiye'de daha ateşli, daha destekleyici taraftarlar var. Lyon'un da taraftar desteği olacaktır ama Türk taraftarlarının desteği kesinlikle çok farklı."

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