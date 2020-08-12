Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, "Güle güle" dedi
12.08.2020 - 00:21 | | AA

Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, "Güle güle" dedi

Köln, 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunmasını eleştiren Müslüman karşıtı üyenin kulüp üyeliğinden ayrılma talebini onayladı.

Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, "Güle güle" dedi
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunmasını eleştiren Müslüman karşıtı üyenin kulüp üyeliğinden ayrılma talebini onayladı. 

Köln Kulübünün Twitter sayfasından, bir üyenin formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle üyelikten ayrılacağını yazdığı mektubu paylaşılarak, "Üyelikten çıkış talebinizi onaylamaktan mutluluk duyarız. Formayla ilgili fikir için de teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. 

Paylaşımın, Türkçe ve Almanca karışımı "Hadi tschüss" (hadi güle güle) ifadesiyle bitirilmesi de dikkati çekti.

Söz konusu üyenin mektubunda, "Bugün takımın, üzerinde caminin bulunduğu formalarla oynayacağını saptadım. Kendimi Müslümanlarla ve camilerle özdeşleştirmediğimden Köln Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı açıklıyorum." ifadeleri yer aldı.

Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, Güle güle dedi

Bundesliga takımlarından Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali'nin yanında Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı. 

DİTİB Köln Merkez Camisi'nin açılışı Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

Gençlerbirliği sezonu açtı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, "Güle güle" dedi
    Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, "Güle güle" dedi
  2. Antalyaspor, Dever Orgill'i transfer etti
    Antalyaspor, Dever Orgill'i transfer etti
  3. Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi itirafı! "Top toplayıcıyken..."
    Rıdvan Yılmaz'dan Şampiyonlar Ligi itirafı! "Top toplayıcıyken..."
  4. Başkan Mecnun Otyakmaz açıkladı! Mert Hakan Yandaş'ın satışından..
    Başkan Mecnun Otyakmaz açıkladı! Mert Hakan Yandaş'ın satışından..
  5. Wolverhampton Sevilla: 0-1
    Wolverhampton Sevilla: 0-1



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Shakhtar - Basel: 4-1

Shakhtar - Basel: 4-1

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Şampiyonlar Ligi maçına corona virüs engeli!

Şampiyonlar Ligi maçına corona virüs engeli!

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollar ayırdı!

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollar ayırdı!

Sıradaki Haber