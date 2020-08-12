Formadaki cami silüetine kızıp üyeliğini bırakan taraftara FC Köln, "Güle güle" dedi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunmasını eleştiren Müslüman karşıtı üyenin kulüp üyeliğinden ayrılma talebini onayladı.

Köln Kulübünün Twitter sayfasından, bir üyenin formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle üyelikten ayrılacağını yazdığı mektubu paylaşılarak, "Üyelikten çıkış talebinizi onaylamaktan mutluluk duyarız. Formayla ilgili fikir için de teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın, Türkçe ve Almanca karışımı "Hadi tschüss" (hadi güle güle) ifadesiyle bitirilmesi de dikkati çekti.

Söz konusu üyenin mektubunda, "Bugün takımın, üzerinde caminin bulunduğu formalarla oynayacağını saptadım. Kendimi Müslümanlarla ve camilerle özdeşleştirmediğimden Köln Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı açıklıyorum." ifadeleri yer aldı.

Bundesliga takımlarından Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali'nin yanında Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı.

DİTİB Köln Merkez Camisi'nin açılışı Eylül 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.