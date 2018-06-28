Formalı destek

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28.06.2018 - 02:30 |

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İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz’ın formasıyla meclise gitti.

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Almanya - İsveç maçından fotoğraflar
Almanya - İsveç maçından fotoğraflar
Almanya - İsveç maçından fotoğraflar
Almanya - İsveç maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, 2018 FIFA Dünya Kupası’ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz’ın formasıyla meclise gitti.

Bakan Strandhall, Almanya Milli Takımı’nın 90+5. dakikada attığı golle İsveç’i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalan Jimmy Durmaz’a destek verdi.





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