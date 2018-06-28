28.06.2018 - 02:30 |
Formalı destek
İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz’ın formasıyla meclise gitti.
İsveç Sosyal Hizmetler ve Spor Bakanı Annika Strandhall, 2018 FIFA Dünya Kupası’ndaki Almanya mağlubiyeti sonrası ölüm tehditlerine ve ırkçı saldırılara maruz kalan Türk asıllı İsveçli milli futbolcu Jimmy Durmaz’ın formasıyla meclise gitti.
Bakan Strandhall, Almanya Milli Takımı’nın 90+5. dakikada attığı golle İsveç’i 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalan Jimmy Durmaz’a destek verdi.