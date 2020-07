Formula 1 heyecanı geri döndü

Formula 1’deki en iyi performansa sahip araçlar ve en hızlı pilotlar pistlere geri dönmeye hazırlanıyor. Mart ayında Avustralya'nın Melbourne kentinde başlaması beklenen Formula 1 sezonunun tüm yarışları pandemi nedeniyle iptal edilmiş veya ertelenmişti. Merakla beklenen, dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonlarından Formula1 Dünya Şampiyonası’nda takvim belli oldu.

F1 2020 sezonu, 5 Temmuz’da Red Bull Ring'de Avusturya Grand Prix’si ile başlıyor. İlk Grand Prix olan Avusturya pist tur rekorunu'Uçan Fin' lakaplı pilotu Kimi Raikkonen (2018) elinde bulunduruyor. Uzun bir bekleyişin ardından, tüm gözler Dünya Şampiyonası sezonunun başında Avusturya'da olacak! Heyecanla beklenen bu yarış 5 Temmuz saat 16:10’da S Sport’tan ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak izlenebilecek. F1 hayranlarının merakla beklediği yeni sezonun tüm yarışları, antrenman ve sıralama turları S Sport Plus’ın kullanıcı dostu özellikleriyle ister evde geniş ekranda ister cepte, her yerden izlenebilecek. S Sport Plus kullanıcıları kaçırdıkları veya tekrar izlemek istedikleri yarışları da uygulamanın F1 kategorisinde bulabilecekler.

Ayrıca birbirinden keyifli röportajların, kamera arkası görüntülerin ve özel programların yer aldığı Formula 1 Özel kategorisi yeni içeriklerle sezon boyunca S Sport Plus’ta olacak. S Sport Plus’a üye olan kullanıcılar yeni sezonunun yanı sıra son üç sezonun tüm yarışlarını da platform üzerinden izleyebilecekler.

Formula 1 2020 sezonu, 29 Kasım’da Abu Dhabi Grand Prix’i ile sona erecek. Bu sezon pistlerde yeni bir hız rekorunun kırılıp kırılmayacağı ise şimdiden merak ediliyor. Hız tutkunları Formula 1 2020 heyecanını Türkiye’de S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulamasından canlı olarak takip edebilecek.

2020 Formula1 Dünya Şampiyonası takvimi şu şekilde:

5 Temmuz – Avusturya

12 Temmuz – Avusturya

19 Temmuz – Macaristan

2 Ağustos – Britanya

9 Ağustos – Britanya

30 Ağustos – Belçika

6 Eylül – İtalya

27 Eylül – Rusya

25 Ekim – ABD

01 Kasım – Meksika

15 Kasım – Brezilya

29 Kasım – Abu Dhabi