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25.08.2020 - 12:00 |

Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları geri dönüyor. Formula 1 tutkunları bu müjdeli haber sonrası tarihleri merak etmeye başladı. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak?

Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? İşte o tarih...
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Formula 1, İstanbul'a geri döndü. 9 yıl aradan sonra yarışlar yeniden yapılacak. Bu spora gönül verenler şimdi tarihlere odaklandı. İşte Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak? sorusunun cevabı...

FORMULA 1 İSTANBUL NE ZAMAN?

Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1'e kavuşuyor. Formula 1'in 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

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