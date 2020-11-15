F1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul’da... Dün sıralama turları gerçekleşti bugünse yarış heyecanı var. Bu heyecanlı yarışı kaçırmak istemeyenler, Formula 1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda? diye soruyor. İşte ayrıntılar....

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. Yarış, S Sport'tan naklen yayınlanacak.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll

2-️Verstappen

3-️Perez

4-️Albon

5️-Ricciardo

6-Hamilton

7-Ocon

8-Raikkonen

9-Bottas

10-Giovinazzi