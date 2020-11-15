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15.11.2020 - 09:57 |

F1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda?

Formula 1 heyecanı yıllar sonra tekrar Türkiye'de... Dün Formula 1’de sezonun 14. yarışının sıralama turları gerçekleşti. Bugün ise yarış heyecanı var. Bu heyecanlı yarışı kaçırmak istemeyenler Formula 1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda? diye soruyor.

F1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda?
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Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul’da... Dün sıralama turları gerçekleşti bugünse yarış heyecanı var. Bu heyecanlı yarışı kaçırmak istemeyenler, Formula 1 ne zaman, saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda? diye soruyor. İşte ayrıntılar....

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. Yarış, S Sport'tan naklen yayınlanacak.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll
2-️Verstappen
3-️Perez
4-️Albon
5️-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi

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