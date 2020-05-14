14.05.2020 - 13:22 | | Ä°STANBUL (AA)
Formula 1 pilotu Ricciardo, 2021'de McLaren takÄ±mÄ±na katÄ±lacak
AvustralyalÄ± Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, gelecek yÄ±l McLaren takÄ±mÄ±na katÄ±lacak.Â
McLaren TakÄ±mÄ± CEO'su Zak Brown, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu; takÄ±mÄ±mÄ±z, ortaklarÄ±mÄ±z ve elbette taraftarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir haber." ifadesini kullandÄ±.
30 yaÅŸÄ±ndaki pilot, McLaren'de gelecek sezon 3'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na girecek 20 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Lando Norris ile takÄ±m arkadaÅŸÄ± olacak.Â Â
AvustralyalÄ± pilotun McLaren'e katÄ±lmasÄ±yla Ä°spanyol pilot Carlos Sainz ile yollar ayrÄ±lÄ±yor.Â Brown, Ä°spanyol pilotun bu yÄ±l sonu takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisine teÅŸekkÃ¼r etti ve kariyerinde baÅŸarÄ±lar diledi.
Sainz'Ä±n Ferrari takÄ±mÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor.Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Formula 1'de 2020 sezonu henÃ¼z baÅŸlamadÄ±.