Formula 1 pilotu Ricciardo, 2021'de McLaren takÄ±mÄ±na katÄ±lacak

McLaren TakÄ±mÄ± CEO'su Zak Brown, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu; takÄ±mÄ±mÄ±z, ortaklarÄ±mÄ±z ve elbette taraftarÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir haber." ifadesini kullandÄ±.

30 yaÅŸÄ±ndaki pilot, McLaren'de gelecek sezon 3'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na girecek 20 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± Lando Norris ile takÄ±m arkadaÅŸÄ± olacak.Â Â

AvustralyalÄ± pilotun McLaren'e katÄ±lmasÄ±yla Ä°spanyol pilot Carlos Sainz ile yollar ayrÄ±lÄ±yor.Â Brown, Ä°spanyol pilotun bu yÄ±l sonu takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisine teÅŸekkÃ¼r etti ve kariyerinde baÅŸarÄ±lar diledi.

Sainz'Ä±n Ferrari takÄ±mÄ±na katÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor.Â Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Formula 1'de 2020 sezonu henÃ¼z baÅŸlamadÄ±.