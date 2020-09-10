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10.09.2020 - 00:02 | | İSTANBUL (DHA) -

Formula 1 takımı Racing Point'te Perez veda etti

Formula 1'de mücadele eden Racing Point'te yıldız pilot Sergio Perez, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Formula 1 takımı Racing Point'te Perez veda etti
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Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Meksikalı pilot, 2021 sezonunda takımda yer almayacağını belirtti.

Uzun süredir kamuoyunda yer alan "Sebastian Vettel, gelecek sezon için Racing Point ile anlaştı" dedikodularını güçlendiren ayrılık kararını Perez, "Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Birlikte geçirdiğimiz 7 yılın ardından birlikteliğimiz, sezon sonunda sona erecek. Gelecek sezon için bir B planım yok. Beni her turda yüzde 100'ümü vermeye motive edecek bir proje bulmak istiyorum" sözleriyle duyurdu.

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