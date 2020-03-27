Formula 1 takÄ±mlarÄ±, solunum cihazÄ± Ã¼retimine destek verecek

Formula 1 takÄ±mlarÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadelede solunum cihazÄ± ve diÄŸer tÄ±bbi donanÄ±mlarÄ±n Ã¼retimine destek olacak.Â

Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Aston Martin Red Bull, BWT, Haas, McLaren, Mercedes-AMG Petronas, Renault ve Rokit Williams, tÄ±bbi cihaz Ã¼retimi iÃ§in "Pit Yolu" isimli projede bir araya geldi.Â

AÃ§Ä±klamada, "Pit Yolu Projesi, F1 endÃ¼strisinin temel becerileri olan hÄ±zlÄ± tasarÄ±m, prototip Ã¼retimi ve montaja odaklanarak, takÄ±mlarÄ±n kaynaklarÄ±nÄ± bir araya toplayacak. Bu yedi takÄ±m, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± zorluklara hÄ±zlÄ± ve yenilikÃ§i yanÄ±tlar arayan endÃ¼strilere destek vermeye hazÄ±rdÄ±r." ifadelerine yer verildi.

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