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24.07.2020 - 21:35 |

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine 3 yeni etap eklendi.

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi
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Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine 3 etap daha eklendi. 

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020 sezonu takvimine Almanya, Portekiz ve İtalya etapları dahil edildi. 

Almanya'nın Nürburgring Pisti 9-11 Ekim, Portekiz'in Uluslararası Algarve Pisti 23-25 Ekim ve İtalya'nın Imola Pisti ise 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yarışlara ev sahipliği yapacak. 

Öte yandan İtalya'daki yarışın, üç gün süren diğer etapların aksine iki günde tamamlanması bekleniyor. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu, 3-5 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'si ile başlamıştı.

Formula 1 takvimine 3 etap daha eklendi

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