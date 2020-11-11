Formula 1 Türkiye Grand Prix'si tüm heyecanıyla TV+'ta

13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek F1 Türkiye Grand Prix'si heyecanı S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

Murat Erkan: İstanbul GP heyecanı TV+'la tüm Türkiye'ye ulaşacak

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye'de de TV+ ekranlarından yarış severlere ulaştıracağız" dedi.