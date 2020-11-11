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11.11.2020 - 16:01 |

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si tüm heyecanıyla TV+'ta

Sporseverleri dünyanın en heyecanlı organizasyonlarıyla ekranlarda buluşturmaya devam eden TV+, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul yarışını tüm heyecanı ile ekranlara getirecek.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si tüm heyecanıyla TV+'ta
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13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek F1 Türkiye Grand Prix'si heyecanı S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

Murat Erkan: İstanbul GP heyecanı TV+'la tüm Türkiye'ye ulaşacak
Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Formula 1 gibi dünyanın en önemli organizasyonlarından birisine ev sahipliği yapmanın ülkemizin tanıtımı açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyadan 1 milyarın üzerinde kişinin izlediği Formula 1 heyecanını, Türkiye'de de TV+ ekranlarından yarış severlere ulaştıracağız" dedi.

Formula 1 Türkiye Grand Prixsi tüm heyecanıyla TV+ta

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