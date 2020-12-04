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04.12.2020 - 07:00 |

Formula 1'de büyük kazaya soruşturma!

Uluslararası Otomobil Federasyonu, Formula 1 Bahreyn Grand Prix’sinde Romain Grosjean’in yaşadığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Formula 1'de büyük kazaya soruşturma!
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Uluslararası Otomobil Federasyonu, Formula 1 Bahreyn Grand Prix’sinde Romain Grosjean’in yaşadığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilotun hafif yanıklarla atlattığı kazanın detaylı olarak inceleneceği ve soruşturmanın 6 ile 8 hafta arasında süreceği duyuruldu. Soruşturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaşılması hedefleniyor. Alınacak sonuca göre, Formula 1’de yeni güvenlik tedbirlerinin gerekliliği konusu masaya yatırılacak.

Formula 1de büyük kazaya soruşturma

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