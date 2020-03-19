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19.03.2020 - 19:48 |

Formula 1'de ertelenen yarÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ± 7'ye yükseldi

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n, 5, 6 ve 7. yarÄ±ÅŸlarÄ± da planlanan tarihte yapÄ±lamayacak.Â

Formula 1'de ertelenen yarÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ± 7'ye yükseldi

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ilk 4 ayaÄŸÄ± ertelenen 2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n, 5, 6 ve 7. yarÄ±ÅŸlarÄ± da planlanan tarihte yapÄ±lamayacak.Â 

UluslararasÄ± Otomobil Federasyonundan (FIA) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, artan saÄŸlÄ±k endiÅŸeleri sebebiyle Ã‡in, Avustralya, Bahreyn, Vietnam'Ä±n ardÄ±ndan, 3 MayÄ±s'taki Hollanda, 10 MayÄ±s'taki Ä°spanya ve 24 MayÄ±s'taki Monaco grand prix'leri de ertelendi.Â 

FIA ve Formula 1 yÃ¶netimlerinin, mayÄ±s sonrasÄ± ÅŸartlar gÃ¼venli hale gelir gelmez ÅŸampiyonayÄ± baÅŸlatma niyetinde olduklarÄ± da belirtildi.Â 

AyrÄ±ca 2021'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi planlanan yeni sportif kurallarÄ±n, 2022'den itibaren geÃ§erli olmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Sezon Ã¶ncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sÄ±rasÄ±nda, 7 Haziran'daki Azerbaycan Grand Prix'si yer alÄ±yor.

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