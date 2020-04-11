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11.04.2020 - 23:57 | | AA

Formula 1'de Haas, pilotlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸürecek

Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Haas, ekonomik ÅŸartlar nedeniyle pilotlarÄ± Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'Ä±n maaÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek.Â

Formula 1'de Haas, pilotlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸürecek

Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Haas, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu olumsuz ekonomik ÅŸartlar nedeniyle pilotlarÄ± Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'Ä±n maaÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recek.Â 

Formula 1'in internet sitesindeki habere gÃ¶re Haas, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerini Ã¼cretsiz izne gÃ¶nderirken, pilotlarÄ±nÄ±n maaÅŸÄ±nda ise kesintiye gidecek.Â 

Daha Ã¶nce McLaren, Williams ve Racing Point takÄ±mlarÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin maaÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸereceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

SalgÄ±n nedeniyle Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Ã‡in, Ä°spanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiÅŸ, Monaco'daki yarÄ±ÅŸ ise iptal edilmiÅŸti.

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