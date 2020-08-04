Formula 1'de Hamilton gözünü Schumacher’in rekoruna dikti!

ERKAN AYRAÇ

Pandemi nedeniyle geç başlayan sezonun başında en çok merak edilen konu Mercedes pilotunun, efsane Schumacher’in 91 zaferlik rekorunu kırıp kıramayacağı olmuştu. Ancak yıldız sürücü daha dördüncü yarışta galibiyet sayısını 87’ye çıkararak cevabını verdi.

Formula 1’de sezonun 4. yarışı geride kalırken, bütün pilotlar Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton’ın gerisinde kaldı.

Aslında pandemi nedeniyle geç başlayan sezon ‘Hamilton, efsane Schumacher’in 91 yarış zaferi ile elde ettiği müthiş rekoru geride bırakabilecek mi’ soruları ile start almıştı. Üstüne yıldız sürücü ilk yarışta kürsünün uzağında kalınca 8 yarışlık kısa sezonda işi çok zorlaşmıştı.



Fakat Hamilton herkese pes etmeyeceğini gösterdi. Ardından sezona 5 yeni yarış daha eklenince Büyük Britanyalı sürücünün işi daha da kolaylaştı. Sezona 84 zaferle başlaşan Mercedes pilotu, üst üste 3 yarış kazanarak bu rakamı 87’ye yükseltti. Her grand prix’de rakipleriyle arayı biraz daha açıp pilotlar klasmanında zirveye çıkan Hamilton asıl hedefinin zorlu rekor olduğunu herkese gösterdi.



En güzel cevap

Efsane Schumacher’in müthiş rekoruna adım adım yaklaşan yıldız pilot aslında en büyük alkışı da hafta sonunda evinde düzenlenen yarıştaki galibiyetiyle aldı. Son turda sol lastiği patlayan Hamilton buna rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü. Rekor gelecek mi sorusunu soran herkese en güzel cevabı veren Mercedes pilotu 5 yarış daha kazanırsa ‘En çok birinciliği olan sürücü’ unvanını alarak rekorlarına bir yenisini daha ekleyecek.