Formula 1'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n getirdiÄŸi ekonomik zorluklar nedeniyle takÄ±mlarÄ±n harcama limiti 175 milyon dolardan 145 milyon dolara dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Formula 1'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, UluslararasÄ± Otomobil Federasyonu (FIA), organizasyonla ilgili birtakÄ±m deÄŸiÅŸikliklere onay verdi.Â

Buna gÃ¶re, takÄ±mlarÄ±n 2021 yÄ±lÄ± iÃ§in 175 milyon dolar olarak belirlenen bÃ¼tÃ§e sÄ±nÄ±rÄ± 145 milyon dolara, 2022 iÃ§in 140 milyon dolara, 2023 iÃ§in ise 135 milyon dolara indirildi.Â

BÃ¼tÃ§e sÄ±nÄ±rÄ±, takÄ±mlarÄ±n araÃ§ performansÄ± Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± harcamalarÄ± kapsarken, reklam giderleri, pilot Ã¼cretleri ve en yÃ¼ksek maaÅŸlÄ± 3 personelin Ã¼cretleri bu sÄ±nÄ±ra dahil edilmiyor.Â

2021 yÄ±lÄ± iÃ§in duyurulan yeni kurallara gÃ¶re, F1 araÃ§larÄ±nÄ±n minimum aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 746 kilogramdan 749 kilograma Ã§Ä±karÄ±lacak.Â

Bir takÄ±m ÅŸampiyonayÄ± ne kadar geride bitirirse gelecek sezon aracÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in o kadar fazla sÃ¼re rÃ¼zgar tÃ¼neli testi yapabilecek.Â

AyrÄ±ca, araÃ§larÄ±n yere basma kuvvetlerine ve bir gÃ¼Ã§ Ã¼nitesi Ã¼reticisinin sezon boyunca yapabileceÄŸi yÃ¼kseltme sayÄ±sÄ±na da sÄ±nÄ±rlama getirilecek.

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