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11.09.2020 - 10:11 | | İSTANBUL (AA)

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 9. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 9. etabı, bir önceki yarışta olduğu gibi İtalya'da düzenlenecek. Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti, 59 turdan oluşan müsabakaya ev sahipliği yapacak. Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 5, takım arkadaşı Valtteri Bottas, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya'daki 9. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164 

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 117

3. Max Verstappen (Hollanda): 110

4. Lance Stroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 281

2. Red Bull: 158

3. McLaren: 98

4. Racing Point: 82

5. Renault: 71

Formula 1de heyecan İtalyada devam edecek

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