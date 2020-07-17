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17.07.2020 - 19:36 | | AA

Formula 1'de iki kiÅŸide koronavirüs tespit edildi

Formula 1'de sezonun 3. yarÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi iki kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Formula 1'de iki kiÅŸide koronavirüs tespit edildi
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Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Macaristan'da dÃ¼zenlenecek sezonun 3. yarÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi iki kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, teknik ekip ve Ã§alÄ±ÅŸanlara 4 bin 997 test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iki kiÅŸinin sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Kimlikleri aÃ§Ä±klanmayan iki kiÅŸinin Avusturya'da dÃ¼zenlenen ilk iki yarÄ±ÅŸa katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, gereken tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¶z konusu kiÅŸilerin karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenirken salgÄ±n nedeniyle ancak bu ay baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen Formula 1'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayaÄŸÄ±, Macaristan'da bu hafta sonu koÅŸulacak.

Formula 1de iki kiÅŸide koronavirÃ¼s tespit edildi

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