Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Macaristan'da dÃ¼zenlenecek sezonun 3. yarÄ±ÅŸÄ± Ã¶ncesi iki kiÅŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, teknik ekip ve Ã§alÄ±ÅŸanlara 4 bin 997 test yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iki kiÅŸinin sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Kimlikleri aÃ§Ä±klanmayan iki kiÅŸinin Avusturya'da dÃ¼zenlenen ilk iki yarÄ±ÅŸa katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, gereken tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve sÃ¶z konusu kiÅŸilerin karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenirken salgÄ±n nedeniyle ancak bu ay baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen Formula 1'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayaÄŸÄ±, Macaristan'da bu hafta sonu koÅŸulacak.

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