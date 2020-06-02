Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu
02.06.2020 - 12:54 | | AA

Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takvimini değiştiren Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk 8 yarışın tarihleri belli oldu.

Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu
ABONE OL

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020 sezonu Avusturya'da başlayacak. Spielberg kentindeki Red Bull Pisti, 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde üst üste iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Gelişmelere göre Çin, Japonya ve Vietnam ayaklarının ekim ayında, sezonun son iki yarışının ise Bahreyn ve Abu Dabi'de aralık ayında koşulmasının planlandığı, takvimin ilerleyen haftalarda netleşeceği basına yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk 8 yarışa seyirci alınmayacak ve üst düzey önlemler altında organizasyon gerçekleştirilecek.

Tamamı Avrupa kıtasında koşulacak ilk 8 yarışın tarihleri şöyle:

5 Temmuz: Avusturya

12 Temmuz: Avusturya

19 Temmuz: Macaristan

2 Ağustos: Büyük Britanya

9 Ağustos: Büyük Britanya

16 Ağustos: İspanya

30 Ağustos: Belçika

6 Eylül: İtalya

Formula 1de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu

Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla En İyi Anları

    Tottenham'ın yıldızları Kane ve Son'dan ayak tenisi challenge...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir’de test sonuçları negatif

    Başakşehir’de test sonuçları negatif

    Alexandru Maxim, Gaziantep FK'ya tazminat ödeyebilir

    Alexandru Maxim, Gaziantep FK'ya tazminat ödeyebilir

    Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu

    Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu

    Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı eylülde Afyonkarahisar'da

    Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı eylülde Afyonkarahisar'da

    Sıradaki Haber