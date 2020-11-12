Formula 1 DHL TÃ¼rkiye Grand Prix'sinde ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etme ÅŸansÄ± bulunan Mercedes'in BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton, Ã¼zerinde baskÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±ÅŸta galip gelebilmek iÃ§in elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

TÃ¼rkiye Grand Prix'sinde mÃ¼cadele edecek pilotlar, Intercity Ä°stanbul Park'ta dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Ä°stanbul'daki yarÄ±ÅŸta kariyerinin 7. ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etme ÅŸansÄ± bulunan Hamilton, "Ãœzerimde baskÄ± yok. Kendimi rahat hissediyorum. Tamamen yarÄ±ÅŸa odaklanmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m. BÃ¼tÃ¼n bir sezonu adÄ±m adÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. Burada da kazanmak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul'da 10 yÄ±l Ã¶nce kazanmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu pistte sÃ¼rÃ¼ÅŸ yapmak inanÄ±lmaz. Burada tekrar bulunmak gÃ¼zel. Yeni araÃ§larla Ä°stanbul Park Pisti'ni deneyimlemek, Ã¶zellikle de 8. virajÄ± geÃ§mek ilginÃ§ olacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

YarÄ±ÅŸmayÄ± ve yeni meydan okumalarÄ± sevdiÄŸini aktaran Hamilton, "Yedinci ÅŸampiyonluÄŸu kazanmak tabii ki Ã¶nemli ama mÃ¼cadelemiz sadece bundan ibaret deÄŸil. MÃ¼cadele hep devam edecek, sadece sayÄ±lar deÄŸiÅŸiyor. Ã–nemli olan insanlara, Ã¶zellikle de bu sporu seven Ã§ocuklara bir mesaj iletebilmek. Hayal etmeliler ve hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirebileceklerine dair girdikleri yolda inanÃ§larÄ±nÄ± yitirmemeliler." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

TÃ¼rkiye'de 2011'de dÃ¼zenlenen son yarÄ±ÅŸÄ± kazanan Ferrari'nin Alman sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sebastian Vettel, "2011'de burada galip gelmek benim iÃ§in Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ydÄ±. Uzun zaman sonra yeniden buradayÄ±m. EÄŸlenceli bir pist. YarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda bunu hissetmiÅŸtim. Performans anlamÄ±nda iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara sahne olabiliyor. Ä°stanbul Park Pisti, birÃ§ok yanÄ±yla ilgi Ã§ekici ama en fazla gÃ¶ze Ã§arpan yanÄ± 8. viraj. Ã‡ok fazla teknik gerektiren bir pist. Yeni jenerasyon araÃ§larla burada yeniden yarÄ±ÅŸmak eÄŸlenceli olacak." diye konuÅŸtu.Â

Ä°stanbul Park'ta 2005'te dÃ¼zenlenen ilk yarÄ±ÅŸÄ±n galibi Alfa Romeo takÄ±mÄ±nÄ±n Fin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Kimi Raikkonen, "Ä°stanbul'da kazandÄ±ÄŸÄ±m ilk yarÄ±ÅŸtan bu yana uzun zaman geÃ§ti. GeÃ§miÅŸte gÃ¼zel anÄ±lar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bir yer. Son olarak 2011'de buradaydÄ±m. Buraya tekrar gelmek harika. KeÅŸke seyirci de olsaydÄ±. Her pilot iÃ§in zorlu bir pist. NasÄ±l gidecek gÃ¶receÄŸiz. YarÄ±ÅŸÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Klasmanda takÄ±m olarak daha iyi bir noktada olmak isterdik. Sezonu elimizden geldiÄŸince fazla puan toplayÄ±p tamamlamak istiyoruz." yorumunu yaptÄ±.Â

AlphaTauri ekibinden FransÄ±z pilot Pierre Gasly, Ä°stanbul'da ilk kez bulunduÄŸunu belirterek, "Åžehirde Formula 1 aracÄ±yla gezmek gÃ¼zel bir tecrÃ¼beydi. Åžehrin tarihi yerlerinde aracÄ±mla bulunmak benim iÃ§in heyecan verici oldu ama hÄ±z limitini biraz aÅŸmÄ±ÅŸ olabilirim. Åžu ana kadar harika iki gÃ¼n geÃ§irdim. Ä°stanbul Park, teknik ve keskin virajlarÄ±yla eÅŸsiz bir pist. YarÄ±n pistte yarÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Son yarÄ±ÅŸlarda yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ivmeyi burada da baÅŸarÄ±lÄ± olarak devam ettirmek istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

McLaren takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°spanyol sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Carlos Sainz, Ä°stanbul Park'Ä±n virajlarÄ±yla heyecan verici bir pist olduÄŸunu kaydederek, "Formula 1'i 10-15 yaÅŸlarÄ±mda televizyondan takip ederken TÃ¼rkiye Grand Prix'sini izleme fÄ±rsatÄ±m olmuÅŸtu. Her zaman iyi bir pist olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼m. Åžimdi de burada yarÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldum. Bunun iÃ§in mutluyum. Ä°zlediÄŸim yarÄ±ÅŸlardan piste dair az Ã§ok fikrim var ama burada yarÄ±ÅŸ deneyimi yaÅŸamak gÃ¼zel olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ä°stanbul'da 2011'deki GP2 yarÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼cadele eden Haas ekibinin FransÄ±z pilotu Romain Grosjean, "Uzun zaman Ã¶nce GP2 yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ä°stanbul'daydÄ±m. Burada tekrar bulunmak gÃ¼zel. Bu sabah pistte yÃ¼rÃ¼dÃ¼m, harika durumda. GÃ¼zel ve farklÄ± bir pist. Ä°yi bir noktada bitirebilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸta elimden geleni yapacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.Â

Red Bull takÄ±mÄ±nÄ±n HollandalÄ± pilotu Max Verstappen ise Ä°stanbul'da ilk kez yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Ä°lginÃ§ ve gÃ¼zel bir pistte mÃ¼cadele edeceÄŸiz. SÃ¼rÃ¼ÅŸ yapmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Ä°stanbul Park'Ä±n Ã¼nlÃ¼ 8. virajÄ±nÄ± deneyimlemek harika olacak." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

Ã–te yandan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, her yarÄ±ÅŸ haftasÄ±nda olduÄŸu gibi basÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan Ã¶nce pistte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±. Ä°stanbul Park Pisti, son dÃ¼zenlemeler yapÄ±larak yarÄ±ÅŸ iÃ§in hazÄ±r hale getirildi. TakÄ±mlar, yarÄ±n saat 11.00'de baÅŸlayacak antrenman turlarÄ± Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.