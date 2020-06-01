Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteÄŸi

Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Mercedes, ABD'de George FloydÂ isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine sessizÂ kalanlara tepki gÃ¶steren pilotu Lewis Hamilton'a destek verdi.Â

Â Mercedes'in sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Lewis'inÂ yanÄ±ndayÄ±z. HoÅŸgÃ¶rÃ¼ takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n temel prensibidir ve Ã§eÅŸitlilik biziÂ zenginleÅŸtirir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada her tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilot Hamilton, Instagram hesabÄ±ndan, "BazÄ±larÄ±nÄ±z enÂ bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarsÄ±nÄ±z ama adaletsizliÄŸin ortasÄ±ndan sessiz kalÄ±yorsunuz.Â BeyazlarÄ±n egemen olduÄŸu bir spor olan benim endÃ¼strimdeki kimseden hiÃ§bir iÅŸaretÂ yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnÄ±z baÅŸÄ±ma duruyorum."Â paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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