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01.06.2020 - 22:00 | | AA

Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteÄŸi

Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Mercedes, ABD'de George FloydÂ  isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi sonrasÄ± sessizÂ  kalanlara tepki gÃ¶steren Lewis Hamilton'a destek verdi.Â

Formula 1'de Mercedes'ten Hamilton'a George Floyd desteÄŸi
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Formula 1 takÄ±mlarÄ±ndan Mercedes, ABD'de George FloydÂ  isimli siyahinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine sessizÂ  kalanlara tepki gÃ¶steren pilotu Lewis Hamilton'a destek verdi.Â 

Â Mercedes'in sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Lewis'inÂ  yanÄ±ndayÄ±z. HoÅŸgÃ¶rÃ¼ takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n temel prensibidir ve Ã§eÅŸitlilik biziÂ  zenginleÅŸtirir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada her tÃ¼rlÃ¼ ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â  BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilot Hamilton, Instagram hesabÄ±ndan, "BazÄ±larÄ±nÄ±z enÂ  bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarsÄ±nÄ±z ama adaletsizliÄŸin ortasÄ±ndan sessiz kalÄ±yorsunuz.Â  BeyazlarÄ±n egemen olduÄŸu bir spor olan benim endÃ¼strimdeki kimseden hiÃ§bir iÅŸaretÂ  yok. Ben beyaz olmayan insanlardan biriyim ve burada yalnÄ±z baÅŸÄ±ma duruyorum."Â  paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Formula 1de Mercedesten Hamiltona George Floyd desteÄŸi

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