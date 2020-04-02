Formula 1'de Norris ve Sainz'Ä±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti

McLaren takÄ±mÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, salgÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu mali sorunlarla mÃ¼cadele amacÄ±yla Formula 1 pilotlarÄ± Norris ve Sainz'Ä±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlara Ã¼cretsiz izin verildiÄŸi, iÅŸlerine devam eden Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da Ã¼cretlerinde kesintiye gidildiÄŸi duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada, bu kararÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kÄ±sa vadede koruma amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilirken Ã¼cretsiz izin verilenlerin sayÄ±sÄ± ve maaÅŸ kesintilerinin oranÄ± hakkÄ±nda bilgi verilmedi.

SalgÄ±n nedeniyle Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Ã‡in, Ä°spanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiÅŸ, Monaco'daki yarÄ±ÅŸ ise iptal edilmiÅŸti.

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