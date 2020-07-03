Formula 1'de sezon Avusturya'da başlıyor!

Her spor branşı gibi pandemi sürecinden etkilenen Formula 1’de pilotlar sezonun ilk birinciliği için Avusturya’da piste çıkacak. Kovid-19 nedeniyle yarışlar da birçok önlem uygulanacak, her şey sosyal mesafe kuralına göre yapılacak

Formula 1’de büyük heyecan bugün Avusturya’da yapılacak antrenman turlarıyla başlayacak, hafta sonunda ise sezonun ilk birinciliği için piste çıkılacak. Grand Prix’de yarın sıralama turları, pazar günü ise TSİ 16.10’da yarış yapılacak. Tabii ki motorsporlarının en önemli organizasyonu start alacak ancak Kovid-19 nedeniyle bir dizi önlem uygulanacak.

Seyirciye kapalı olarak yapılacak ilk yarışta takımlar adına alınacak önlemler sonunda da padok alanları daha farklı görünecek. Takımların garajlarında misafirhane yerleri olmayacak. Tırlar ise padok alanlarının daha ilerilerine park edilecek. Yeme ve içme faaliyetleri de kontrollü bir şekilde yapılacak.





Takımlar 2 araç için en fazla 60 kişiyle çalışabilecek, maskeler takılacak. Pilotlar pit alanında görüşemeyecek, sadece yarışılacak. Pist görevlileri de koronavirüs sonrası uygulanan sosyal mesafe nedeniyle normalde olana kıyasla tamamen farklı konumlara yerleştirilecek. Normalde 23 yarışta tamamlanan sezon, erteleme ve iptal kararlarının ardından 8 ayakta noktalanacak.

Öte yandan son şampiyon Mercedes, Avusturya GP’sinde anlamlı bir harekete imza atacak ve yaşanan ırkçılık olayları sonrası bu yıl siyah renkle yarışacak. Öte yandan pilotların tulumları da aynı renkte olacak.

Gözler Hamilton’da

Her sezon olduğu gibi yine gözler Mercedes pilotu Lewis Hamilton’da olacak. Yıldız pilot 8 yarışı da kazanırsa efsane sürüce Michael Schumacher’in zaferlerini geride bırakacak. Takımı Mercedes ise bir kez daha markalar şampiyonu olursa, Ford-Cosworth’tan sonra 7 kez üst üste bunu başaran ilk ekip olacak.

Değişiklikler ertelendi

Pandemi sadece organizasyonun 8 yarışa düşmesini değil, araçlar üzerinde yapılacak değişikliklerin de gelecek sezona kaymasına neden oldu. Yani motorsporlarıseverler son kez eski Formula 1’i izleme şansını bulacak. Ayrıca 2021 yılından itibaren takım bütçeleri de 145 milyon dolarla sınırlandırılacak.

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